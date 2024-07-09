В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Самокиш, которого искали 2 года

Почти через два года удалось найти тело пропавшего без вести 20-летнего военного из Одесской области Ивана Самокиша. Воин «на щите» вернулся в родное село 6 апреля 2024 года.

Об этом сообщили в Сафьяновской сельской территориальной общине.

Иван Самокиш был жителем села Кислица Измаильского района. С начала полномасштабной войны он встал на защиту Украины в рядах Национальной гвардии. В апреле 2022 года парень пропал без вести в Мариуполе. Только через два года, в марте 2024 года, тело Защитника удалось найти и опознать.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 25 июня 2024 года военного из Южного Одесской области Андрея Слободянюка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy