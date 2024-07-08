В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Слободянюк, светлая память

На фронте 25 июня 2024 года погиб военный из Южного Одесской области Андрей Слободянюк.

Об этом сообщили в Южненском городском совете.

Андрей был гранатомётчиком механизированного отделения механизированного батальона, солдатом ВСУ.

Он скончался от ранений, полученных во время военной службы и защиты Украины.

С защитником простились 4 июля. Этот день объявили в Южном Днём ​​траура.

Одесса News информировала о гибели на фронте 25 июня 2924 года у села Ветеринарное Харьковской области 34-летнего военного родом из Александровки Одесской области Ивана Махновского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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