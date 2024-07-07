В бою за Украину погиб воин с позывным «Одесса» Иван Махновский, светлая память

На Харьковском направлении погиб 34-летний военный родом из Одесской области Иван Махновский.

Об этом 3 июля сообщили в Любашёвской общине.

Иван Махновский родился 9 января 1990 года в селе Александровка Любашёвского поселкового совета. Он погиб 25 июня вблизи населённого пункта Ветеринарное Харьковской области.

До вторжения жил и работал с семьёй в городе Днепр, где работал на заводе «Стальканат».

«Весёлый и всегда дружелюбный, внимательный к коллегам и мастер на все руки. Был хорошим чутким отцом, заботливым сыном, любимым мужчиной, у которого осталось две дочери, которых любил безгранично и жил ради семьи, имел много планов и мечтаний в жизни и чрезвычайно любил Украину», — говорится в сообщении.

У Ивана был позывной «Одесса», был младшим лейтенантом, командиром третьего стрелкового взвода первой стрелковой роты. В ряды ВСУ мужчина вступил в феврале 2022 года.

Похоронили защитника 29 июня в Днепре.

Одесса News сообщала о гибели в апреле 2024 года на фронте 46-летнего солдата гранатомётного взвода огневой поддержки, жителя Измаила Одесский области Максима Горбаченко.

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Фото: Любашёвская громада/Facebook

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