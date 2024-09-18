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  4. Как 100 пекарен США собирали средства на ремонт одесских мобильных хлебопечек

Как 100 пекарен США собирали средства на ремонт одесских мобильных хлебопечек

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Украинская благотворительная инициатива Bake for Ukraine провела в США акцию по выпеканию национального хлеба – паляницы. Собранные средства волонтёры направят на капитальный ремонт двух мобильных пекарен в Одессе, которые будут выпекать хлеб на востоке Украины.

Об этом Укринформу рассказала соучредительница проекта Bake for Ukraine Мария Каленская.

«На День Независимости в ста американских пекарнях мы пекли паляницу. В некоторых даже организовали праздник для украинских коммьюнити. Люди приходили семьями, пели украинские песни», — сказала Мария Каленская.

Организовать такое мероприятие, по словам волонтёра, было очень тяжело.

«Представьте, что какая-то маленькая точка на планете Земля заставляет 100 пекарен в Америке печь украинский хлеб. Американцам понравился наш хлеб, некоторые пекарни продолжают его выпекать. Мы хотим, чтобы паляница стала новым багетом, и её выпекали по всему миру. Так мы станем известны не только зерном, но и конечным продуктом. Популярность паляницы «сработает» на экономику», – считает Каленская.

На западе волонтёры собрали около 40 тысяч долларов – эти деньги они направят на ремонт двух мобильных пекарен, которые в июне привезли в Одессу.

«На эти пекарни нет запчастей, их нужно производить. Фронт работ очень велик. Пекарни повреждены обстрелами, их привезли с приграничных с Беларусью территорий», – рассказала собеседница агентства.

Первая мобильная пекарня, которую приобрели волонтёры из Bake for Ukraine в 2023 году, теперь стоит в Николаеве и снабжает хлебом некоторые сёла юга.

«У нас есть определённая «философия» выпечки хлеба. Мы выпекаем его на закваске без дрожжей и консервантов. Этот хлеб очень полезен. Это очень важно, ведь люди, для которых выпекается этот хлеб, находятся в сложной ситуации и не могут полноценно питаться», — говорит волонтёр.

По е словам, эти пекарни были построены для швейцарской армии в 50-х годах прошлого столетия. Пекарни автономны и в круглосуточном режиме работы могут выпекать до 2000 хлебов. Они могут работать на угле, дровах, дизельном горючем, на газе.

«Это Rolls-Royce среди пекарен», — добавила Мария Каленская.

Инициатива Bake for Ukraine появилась в начале полномасштабного вторжения и в настоящее время имеет авторитет в пекарском коммьюнити во всём мире. Все ресурсы волонтёры собирают за пределами Украины, большинство членов команды также находятся за её пределами. Деньги волонтёры сначала тратили на поддержку стационарных пекарен в Украине, а затем начали покупать мобильные пекарни.

Фото: Bake for Ukraine

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