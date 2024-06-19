Оружие врага: украинские военные впервые захватили российский танк-черепаху

На Краматорском направлении в районе Клещеевки воины 22-й отдельной механизированной бригады затрофеили российский «танк-черепаху», а также пленили его экипаж.

Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица«.

«Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клищёевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Поражённый танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям. Танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк. Но наши пехотинцы нашли веские аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть.

В ОСУВ «Хортица» подчеркнули, что это первый случай захвата такого танка Т-72 с неким подобием металлической крыши над корпусом и башней. Появившись на поле боя, российский «танк-черепаха» сначала вызвал насмешки. Однако быстро выяснилось, что причудливая дополнительная броня на самом деле неплохо защищает от беспилотников.

В России за танком закрепилось прозвище “Царь-мангал”. Панцирная броня, установленная на 51-тонном танке, конечно, является достаточно прочным щитом от начинённых взрывчаткой беспилотников ВСУ, однако вертикальные стойки серьёзно ограничивают вращение башни. Громадный размер мешает обзору и мобильности. Наконец, в броне, судя по всему, есть брешь спереди, куда опытный оператор сможет направить свой беспилотник, что и сделали воины ВСУ.

Одесса News информировала, что что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны уничтожили 7958 танков.

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