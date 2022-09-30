Пентагон создаёт в Германии командование для поддержки Украины

Министерство обороны США намерено создать отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься координацией военной помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что это подразделение будет базироваться на американской военной базе в Германии, а его командование будет осуществлять генерал.

«Эта миссия в Германии оптимизирует систему обучения и помощи, которую США и союзники создали на ходу после российского вторжения», – говорится в материале.

Службу в этом подразделении будут нести около 300 человек.

«Новое подразделение свидетельствует, что США ожидают продолжения российской угрозы для Украины и её соседей ещё много лет», – отмечает The New York Times.

Полный план по созданию этого подразделения уже был передан министру обороны США и ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

По словам бывшего главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, этот шаг также «создаёт формальную структуру безопасности, которой могут придерживаться наши союзники и партнёры в вопросах обучения и доставки их оборудования украинцам».

Как сообщала Одесса News, США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе «президентского сокращения» запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

Общий объём военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.

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