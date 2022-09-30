Путин признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании «государственного суверенитета и независимости» Запорожской и Херсонской областей Украины.

Указы опубликованы на портале правовой информации РФ. «Независимость» Запорожской области Путин объявил указом №685, Херсонской – указом №686. Указы опубликовало также «РИА Новости».

В них утверждается, что Путин признал «независимость» двух областей Украины, «учитывая волеизъявление народа» в ходе псевдореферендума на оккупированных территориях.

Как сообщала Одесса News, с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди «голосовали» под присмотром вооружённых лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооружённые оккупанты ходили с бюллетенями по домам.

Вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики «ЛДНР» в Луганской и Донецкой областях объявили «результаты» псевдореферендумов. Так, например, «глава» оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий заявил, что на этой территории за «присоединение» проголосовали «93,11% избирателей». Однако мэр Мелитополя Иван Ф’доров сообщил: в «референдумах» участвовали лишь 0,5% жителей оккупированных территорий Запорожской области.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины после состоявшихся там псевдореферендумов.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский созвал 30 сентября срочные заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совбеза будут приняты «фундаментальные решения для Украины».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 20 сентября, что ни фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная «мобилизация» в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнёров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против неё новые санкции.

Великобритания ввела санкции в связи с «референдумами». Применить ограничения планируют США, Канада и Евросоюз. О непризнании результатов фиктивных «референдумов» заявили власти Германии и Италии, проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях осудили Грузия и Сербия.

«Фальшивые референдумы Кремля – это тщетная попытка замаскировать то, что равнозначно новой попытке захвата земель в Украине. Для ясности: результаты были организованы в Москве и не отражают волю народа Украины. Соединённые Штаты не признают и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных референдумов или предполагаемую аннексию Россией территории Украины», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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