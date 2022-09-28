Боевики объявили «результаты» псевдореферендумов

27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики «ЛНР» и «ДНР» в Луганской и Донецкой областях объявили «окончательные результаты» псевдореферендумов о «присоединении» оккупированных территорий к России.

«Глава» оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий заявил в Telegram, что на этой территории за «присоединение» проголосовали «93,11% избирателей», или 97,81% от всех проголосовавших.

По его утверждению, явка была не ниже 88%.

«Сегодняшним «референдумом» состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждём решения властей России, которые должны принять нас в свой состав – такую заявку мы подали», – заявил Балицкий, пишет ТАСС.

В Херсонской области после «референдума» коллаборанты заявили о 87,05% желающих «присоединиться» к России, сообщает ТАСС.

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин в Telegram пишет, что на подконтрольной боевикам «ДНР» части Донецкой области эту идею «поддержали» 99,23% избирателей (он говорит, что это более 2 млн человек), а в Луганской области, как заявляет ТАСС, – за «вхождение» в состав РФ высказались якобы 97,93% избирателей (по данным «ЦИК», это более 394 тыс. человек).

Результаты «волеизъявления» были известны наперёд, подчеркнул в своём вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

«Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в СМИ. Россия даже не прячется. Единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – это ещё больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнёров, которые подтверждают такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди «голосовали» под присмотром вооружённых лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия поддержит «референдумы» и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная «мобилизация» в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнёров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против неё новые санкции.

ЦИК Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют «ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий».

Главы МИД «Группы семи» заявили, что не признают результатов «референдумов», которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование «бутафорией».

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации «референдумов», Великобритания их уже ввела.

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