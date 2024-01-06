ВСУ нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму

Вооружённые силы Украины нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом 6 января в Telegram заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«К сожалению, наши Воздушные силы остались ещё без одного пункта управления в Крыму! В очередной раз благодарю наших лётчиков за отличную работу!», – подчеркнул Олещук.

По его словам, российские захватчики будут утверждать, что якобы сбили все цели, выпущенные украинскими военными.

Одесса News информировала, что в ходе атаки на Крым 4 января силы обороны Украины поразили склад боеприпасов россиян вблизи села Первомайское и командный пункт связи в Севастополе.

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