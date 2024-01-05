ВСУ официально подтвердили поражение командного пункта врага под Севастополем

Силы обороны Украины объявили, что нанесённый 4 января удар по временно оккупированному Крыму оказался результативным.

Об этом 4 января сообщило в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

«Сегодня около 15.00 Вооружённые силы Украины поразили командный пункт объединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя», – говорится в сообщении.

О взрывах в Севастополе и Евпатории на территории временно оккупированного Крыма днём 4 января проинформировали СМИ. В соцсетях сообщали о прилётах в районе бухты Севастополя и радара в Евпатории. Минобороны страны-агрессора РФ отчиталось о якобы сбивании 10 ракет над территорией Крыма, обвинив в атаке Украину.

Крымские Telegram-каналы утверждали, что одна из украинских ракет поразила воинскую часть в Севастополе, представляющую собой командный пункт связи.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за безупречную боевую работу во время ударов по Крыму 4 января.

Одесса News информировала, что по состоянию на 3 января 2024 года ВСУ улучшили положение под Авдеевкой и продвинулись на Запорожском направлении.

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