Глава Одесской облвоенадминистрации посетил областную детскую больницу

17 августа начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил с рабочим визитом областную детскую клиническую больницу.

Как сообщается на странице ООВА в Facebook, отделение сердечно-сосудистой хирургии этой больницы получило аппарат для гемофильтрации HF 440 при содействии благотворительных фондов польской «Fundacja Dobra Fabryka», польской религиозной организации «Kamilianie» и буддистской «Tzu Chi Foundation».

Отмечается, что аппарат предназначен для проведения процедуры стабилизации микро-и макроэлементов в крови, процедуры выведения токсинов из организма, плазмофореза («очистки» плазмы) как у взрослых пациентов, так и у детей с тяжёлыми интоксикационными отравлениями вследствие внешних и внутренних факторов, тяжёлого течения сепсиса с развитием полиорганной недостаточности и хронической почечной отёчности после интенсивной химиотерапии в онкологии.

«Сегодня врачи Одесской областной детской клинической больницы рассказали мне, что с помощью этого аппарата будет также возможность помочь пациентам с тяжёлыми отравлениями, пациентам с синдромом длительного сдавливания, что сейчас, по словам специалистов, особенно актуально. А ещё благодаря данному оборудованию появится возможность оказывать помощь пациентам с тяжёлыми формами печёночной, сердечной и почечной недостаточностей в условиях этого медицинского учреждения без дальнейшей транспортировки в киевские клиники», — сказал Марченко.

Он отметил, что эффективная организация работы медицинских учреждений в условиях войны имеет немаловажное значение и поблагодарил медработников за их кропотливую работу.

Как сообщала Одесса News, 11 августа начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочим визитом посетил школы Болградского района.

Фото: ООВА/Facebook

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