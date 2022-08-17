Нефтегаз Украины: Газ до 1 мая не подорожает, оснований для волнения нет

Поставщик последней надежды – газоснабжающая компания (ГК) «Нафтогаз України» проинформировала 17 августа, что цена на газ для населения не изменится до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает компания в Facebook.

«Отопительный сезон» – страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет. Ведь тарифный план «Фиксированный» – 7,96 грн/м³ – действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменная и довоенная. «Нафтогаз» работает в режиме нон-стоп, чтобы бесперебойно обеспечить газом каждый дом, больницу, детский сад, воинскую часть и другие социальные объекты», – говорится в сообщении.

В ГК призвали украинцев «продолжать добросовестно оплачивать счета».

«К тому же 7,96 грн – это незначительные деньги в современных украинских реалиях… Каждый оплаченный счёт – поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023», – отметили в компании.

В ГК «Нафтогаз України» также сравнили цену на газ для населения в Украине с тарифом в странах Европы.

«А вот в Европе тариф подорожал. К примеру, недавно в Литве цена достигла €1,02 за м³, или около 42 грн, в Молдове – 22,99 лея/м³, или почти 44 грн, а в Польше – 6,64 злотых, или более 53 грн. Среди причин роста – увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж России», – резюмировали в компании.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на природный газ для производителей тепловой энергии до 31 мая 2023 года.

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