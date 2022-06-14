Кабмин запретил экспорт газа, мазута и угля, планируется увеличить импорт дизтоплива

Кабинет Министров Украины запретил экспортировать в 2022 году природный газ местной добычи, уголь и мазут.

Постановление, датированное 10 июня, опубликовано на сайте украинского правительства.

Решение принято «в связи с вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины и введением в Украине военного положения».

В чпстности, Кабмин определил нулевые квоты на экспорт:

топлива жидкого (мазута);



угля каменного, антрацита, брикетов, окатышей и аналогичных видов твёрдого топлива, полученного из каменного угля (кроме коксующегося);



газа природного украинского происхождения.



Решение вступило в силу со дня его публикации.

Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению в маем – до 600 тыс. тонн, — сообщила в ходе национального телемарафона 13 июня первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн», – сказала она.

По оценке Свириденко, дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели. Сейчас, по словам Свириденко, такие запасы сформированы на семь-восемь дней.

Как сообщала Одесса News, дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путём, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус.

29 апреля Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но это не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали «зелёные коридоры».

В видеообращении 7 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает подготовку к отопительному сезону и в этот период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

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