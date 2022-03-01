Кабмин принял решение о 100 тысячах зарплаты в месяц для военных на передовой

Украинские военнослужащие, воюющие на передовой, будут получать зарплату в размере 100 тыс. грн в месяц.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Украина будет платить военнослужащим по 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом Министров Украины во исполнение Указов Президента», — отметил Резников.

По его словам, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки МОУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчёте на месяц.

В то же время военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отражению и сдерживанию вооружённой агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчёте на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям погибших на войне военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей, проинформировал министр.

«Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу», — подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что государство делает всё для усиления обороноспособности.

Как сообщала Одесса News, бизнесмены и волонтёры помогают ВСУ и батальонам терробороны всем необходимым.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.