Бизнес Одессы помогает военным и теробороне

Сотрудники управления торговли Одесского горсовета вместе с бизнесменами и волонтёрами помогают ВСУ и батальонам терробороны всем необходимым.
Об этом сообщает официальный сайт города.
«В трудные для страны времена каждый выполняет свою работу ради мира, спокойствия и порядка!», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, мэрия Одессы обратилась к представителям гостиничного бизнеса помочь в приюте беженцев.
Фото: «Одесса»
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