Бизнес Одессы помогает военным и теробороне

Сотрудники управления торговли Одесского горсовета вместе с бизнесменами и волонтёрами помогают ВСУ и батальонам терробороны всем необходимым.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В трудные для страны времена каждый выполняет свою работу ради мира, спокойствия и порядка!», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, мэрия Одессы обратилась к представителям гостиничного бизнеса помочь в приюте беженцев.

Фото: «Одесса»

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