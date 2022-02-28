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Бизнес Одессы помогает военным и теробороне

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Сотрудники управления торговли Одесского горсовета вместе с бизнесменами и волонтёрами помогают ВСУ и батальонам терробороны всем необходимым.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В трудные для страны времена каждый выполняет свою работу ради мира, спокойствия и порядка!», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, мэрия Одессы обратилась к представителям гостиничного бизнеса помочь в приюте беженцев.

Фото: «Одесса»

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