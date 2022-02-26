Мэрия Одессы обратилась к представителям гостиничного бизнеса помочь в приюте беженцев.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Мэрия Одессы обращается к представителям сферы гостиничного бизнеса (гостиницы, хостелы, усадьбы и апартаменты) с просьбой максимально активизироваться. Сейчас тысячи эвакуированных людей ищут убежища. Вы можете им помочь, присоединившись к проекту «Прихисток. Прихисти своїх»», — говорится в сообщении.

В обращении также сказано: «Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан, переходите по ссылке и жмите на кнопку «Предоставить жильё».

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