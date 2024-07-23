Вице-мэр Одессы Светлана Бедрега уволена, её подозревают в финансовых махинациях

Одесский городской голова уволил своего заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов — директора департамента финансов Светлану Бедрегу.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

По официальной версии, уволили Бедрегу по соглашению сторон, на основании поданного ею заявления.

Истинные причины в другом.

За последние 22 года работы Бедрега оказалась незаменимым специалистом для каждого городского головы Одессы – Руслана Боделана, Эдуарда Гурвица, Алексея Костусева, и.о. мэра Олега Брындака и, наконец, Геннадия Труханова. Трижды, в 2002-2005, 2012-2014 и затем с 2017 года, она получала должность вице-мэра.

Но в 2022 году Национальное антикоррупционное бюро Украины стало подозревать Бедрегу и ещё двух замов городского головы — Олега Брындака и Михаила Кучука в принятии, разумеется, за деньги, решений, которые были выгодны разоблачённой преступной организации, возглавляемой одесскими бизнесменами, в частности, Борисом Кауфманом.

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 7 декабря 2022 года при избрании меры пресечения Борису Кауфману стали известны суммы взяток, которые получили чиновники: Олег Брындак — почти 2,5 млн грн за принятие решений и влияние на депутатов, первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022 года, по данным следствия, получил 900 тысяч грн., Светлане Бедреге якобы передали 300 тысяч грн.

Сейчас, по данным СМИ, Бедрега пошла на сделку со следствием и в обмен на информацию получила условный срок. Содержание документа засекречено, но известно, что ей запрещено работать в органах местного самоуправления в ближайшие пять лет. Неизвестно также, какой информацией и против кого поделилась Бедрега с правоохранителями.

По данным следствия, все эти коррумпированные чиновники получали откаты от застройщиков при содействии их бизнесу, а также от муниципальных подрядчиков и поставщиков товаров и услуг – в размере 10% стоимости поставки. Следствие считает, что преступная организация, возглавляемая одесскими бизнесменами, фактически держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий горсовета.

Подкуп чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений, был системным.

Бедрегу считают главным лоббистом интересов частной медицинской компании «Кардика Ассистанс» («Клиника Святой Екатерины»), которой сказочно везет в тендерных баталиях. Она получает десятки миллионов гривен за предоставление услуг по коронарной ангиографии, коронарной ангиопластике с имплантацией стента и т.д. Чтобы дать возможность «Екатерине» заработать, муниципалитет много лет отказывался закупать ангиографы, и Одесса оставалась едва ли не единственным крупным городом страны, коммунальные клиники которого не располагали этим аппаратом и вынуждены были заказывать услуги у частников. Ситуация изменилась только в последние годы, когда ангиографы закупили больницы №10 и №11.

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