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  3. 23 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

23 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

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По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 23 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Краснова, 8, Люстдорфская дор., 29, 29а,б. Работы до 16.30.

Инглези, 12-18, Космонавтов, 17-68, Г.Петрова, 1-27, пер. Вишневского, 13/1, Варненская, 6-13, Ивана и Юрия Лип, 23-41, Комарова, 1-41, Рассвета, 1-79, пер. 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный, 1-12. Работы до 17.00.

Симоненко, 62, пр. Свободы, 52. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: Базарная, 110-118, Утёсова, 14-15. Работы до 17.00.

Заславского, 3-12, Успенская, 119-129, Утёсова, 3-11, С. Рихтера, 33-130, Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Косяченко, 2-54, Т. Тэсс, 3-43, Радостная, 32-116, пер. Кострова, 7-37, Богуна, 6-21, Кострова, 30, Платановая, 1-126, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7-46 , Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99, Малишевского (Гастелло), 9-167, Клименко, 25, 33в, Дубовая, 1-31, Гранатная, 28-54, пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1-4, Профсоюзная, 2-34, пер. Конструкторский, 1-11, пер. Джутовый, 1-10, Пшеничная, 7-24, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-10, Ц. Аэропорт, 1-23. Работы до 19.00.

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