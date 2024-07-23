23 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 23 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Краснова, 8, Люстдорфская дор., 29, 29а,б. Работы до 16.30.

Инглези, 12-18, Космонавтов, 17-68, Г.Петрова, 1-27, пер. Вишневского, 13/1, Варненская, 6-13, Ивана и Юрия Лип, 23-41, Комарова, 1-41, Рассвета, 1-79, пер. 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный, 1-12. Работы до 17.00.

Симоненко, 62, пр. Свободы, 52. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: Базарная, 110-118, Утёсова, 14-15. Работы до 17.00.

Заславского, 3-12, Успенская, 119-129, Утёсова, 3-11, С. Рихтера, 33-130, Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Косяченко, 2-54, Т. Тэсс, 3-43, Радостная, 32-116, пер. Кострова, 7-37, Богуна, 6-21, Кострова, 30, Платановая, 1-126, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7-46 , Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99, Малишевского (Гастелло), 9-167, Клименко, 25, 33в, Дубовая, 1-31, Гранатная, 28-54, пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1-4, Профсоюзная, 2-34, пер. Конструкторский, 1-11, пер. Джутовый, 1-10, Пшеничная, 7-24, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-10, Ц. Аэропорт, 1-23. Работы до 19.00.