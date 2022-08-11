В Одессе устраняют последствия ночной непогоды

В период с 10 по 11 августа на территории Одессы и Одесской области было объявлено «Штормовое предупреждение».

В результате неблагоприятных погодных условий в течение этого периода выпало 18 мм осадков, сообщает Гидрометцентр, при норме осадков на август 40 мм. То есть выпало более 45% месячной нормы осадков в одну ночь.

Как сообщается на сайте «Одесса» горсовета, на территории города Одессы зафиксировано падение 3 деревьев и 7 больших веток, в частности, по ул. Королёва, 80а, большая ветвь упала на автомобиль.

По состоянию на 09:00 11 августа все аварийные ситуации ликвидированы, деревья и ветки распилены и вывезены.

КП «Горсвет» информирует о падении 3-х опор внешнего освещения. Последствия устранены.

ДТЭК информирует об аварийном отключении более 200 частных жилых домов в Киевском районе города и более 80 частных домов на территории Суворовского района. Устранить последствия и подключить абонентов к энергоснабжению планировалось к 13:00.

Насосы, откачивающие дождевую воду, работали всю ночь.

Факты существенного подтопления тротуаров и проезжей части на территории города не зафиксированы.

Отмечается, что утром 11 августа все уборщики коммунальных предприятий и учреждений вышли на уборку территории города. Задействовано 1636 человек и 100 единиц техники. В первую очередь убирались упавшие ветви и листья. Особое внимание уделено расчистке ливневой канализации.

Фото: «Одесса»

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