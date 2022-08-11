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В выставочном зале Одесской организации НСХУ открылся вернисаж двух художников

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Cовместную экспозицию Вадима Рудого (живопись) и Ларисы Субангуловой (керамика) представляет выставочный зал Одесской организации Национального союза художников Украины.

Солнечное искусство супругов-художников создаёт неповторимую атмосферу. Супруги занимаются декоративно-прикладным искусством, но Вадим и в живописи многого достиг. 

На картинах тёплое море, которого нам сейчас весьма не хватает, а фрукты из чудесных натюрмортов хочется попробовать.

Адрес: ул. Торговая,2

Фото: Владимир Андреев

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