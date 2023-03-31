Куда пойти в Одессе на первые апрельские выходные

В выходные 1-2 апреля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В этом году знаменитой одесской Юморине исполняется 50 лет. Этот юбилей приходится на то время, когда Украина дает жёсткий отпор российским оккупантам, поэтому проведение традиционной первоапрельской Юморины отменяется.

В рамках юбилейной даты 1 апреля пройдут такие мероприятия:

13:00 – церемония гашения юбилейной марки и открытие фотовыставки «Юморине – 50» (Горсад, Артгалерея Летнего театра);

14:00 – концерт «С песней к Победе» при участии оркестра Национальной гвардии Украины (Ротонда Городского сада).

С 1 апреля в Одессе заработают фонтаны: на Театральной площади, в сквере Пале-Рояль, Городском саду, на Соборной площади, фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте. Фонтаны будут работать с 9.00 до 21.00.

1 апреля Одесский зоопарк приглашает на детский праздник «Смеёмся — значит не сдаёмся». Для маленьких посетителей весёлые аниматоры проведут конкурсы, танцы и викторину. В завершение праздника все участники смогут понаблюдать за показательным кормлением обезьян лапундеров. Приходите к 12 часам.

1 апреля в Украинском театре — невероятная комедия от коллектива театра «Чёрный квадрат» «25 минут до и после sexа, а также после победы» — это взрослые разговоры на взрослые темы. Любовь, интим, отношения мужчин и женщин – под пикантным соусом юмора, иногда чёрного. Всё, что может и даже чего не может происходить в постели, обольстительные игры и флирт с грустным привкусом – чего только не будет в эффектном и откровенном спектакле. Совершеннолетних и открытых к юмору во всех его проявлениях приглашают к 17 часам. Билеты от 250 гривен.

1 апреля состоится первый в этом году джазовый концерт джаз-клуба «Перрон №7″на балконе с программой «Блюз по-одесски», чтобы устроить вам настроение. Место встречи неизменное — Александровский проспект, 16, «Книга», балконы джаз-клуба «Перрон №7». Приходите к 14 часам.

1 апреля в Одесском театре Музкомедии им. М. Водяного выступление популярного юмористического проекта «Дизель Шоу» с программой «Весна будет». Яркие артисты с удовольствием подарят вам несколько часов лёгкого отдыха. А ведь именно этого всем нам сейчас так не хватает. Концерт в поддержку ВСУ. В новой программе – неожиданные образы, яркие продолжения знакомых историй, выступления приглашённых актёров. Билеты стоимостью от 500 гривен. Приходите к 15 часам или к 18.

2 апреля «Севильский цирюльник» — опера-буффа по французской пьесе — одна из тех, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия», в Одесском театре оперы и балета. Цена билетов от 100 до 500 гривен. Продолжительность: 3 часа с одним антрактом. Приходите к 16:00.

До 16 апреля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А. Блещунова будет экспонироваться фотовыставка «Одесские сюжеты Жоржа Сименона. 1933 год». На выставке посетители увидят Одессу, которую 90 лет назад запечатлел в фотографиях талантливый бельгийский писатель, мастер детективного жанра Жорж Сименон, который приехал в Одессу в период Голодомора (в мае 1933 года) как репортёр французского еженедельника «Ле Жур» («День»), чтобы собрать материалы для серии статей о Советском Союзе. Сименон много снимал, но большая часть плёнок была отобрана при выезде. Осталось всего 69 кадров, 35 из которых представлены на выставке в музее. Ознакомиться с выставкой можно по субботам и воскресеньям по адресу: ул. Польская, 19. Вход в «Квартиру №6» через ворота.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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