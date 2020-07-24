Куда пойти в Одессе на выходные 25-26 июля

В выходные дни 25-26 июля Одесса, несмотря на карантинные ограничения, предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

25 июля предводитель «волчиц» , секс-символ украинской эстрады Олег Винник выступит на летней арене «Морвокзал». Певец представит в Одессе свою новую концертную программу «Безумная любовь» и новое концептуальное шоу. В программе концерта — танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в исполнении Олега Винника. Начало в 20:00. Стоимость билетов – 800-2400 грн.

25 июля в Летнем театре Горсада «Квадрат-шоу», представленное Киевским театром «Чёрный квадрат».

26 июля в Летнем театре Горсада спектакль «Приятного аппетита Или кто кому любовник» в исполнении актёров театра на Нежинской.

25 июля Одесский театр юного зрителя будет работать под открытым небом, в собственном театральном дворике. В 19 часов начнётся спектакль «Секрет королевской мантии»(5+), а 26 июля в 19 часов спектакль «Приключения на лесной поляне» («Эх! Как я…) (3+).

25-26 июля в одесском Зелёном театре состоятся показы лучших лент Одесского международного кинофестиваля. Это — стопроцентные зрительские фавориты, призёры и признанные шедевры кино. 25 июля — «Мои мысли тихие», режиссёр Антонио Лукич, 2019; 26 июля — «Горит, пылает, пылает», режиссёр Чания Баттон, 2015. Начало в 21.30.

До 26 июля в галерее Летнего театра «#ARTODESSA» пройдёт выставка живописи и графики Ольги Котовой и Виталия Кузьмина «Морской город и его обитатели». Ольга и Виталий — известные в Одессе художники и педагоги. Их совместная выставка — лирическая история о городе у моря и его обитателях. «Морской город и его обитатели» — это всем, кто любит Одессу и относится к ней бережно и сентиментально.

До 30 июля в Музее западного и восточного искусства (выставочное пространство RAGTIME 2.0) состоится открытие персональной выставки чёрно-белой фотографии Анны Кореневой «Вглядываясь в себя». Проект посвящён женщинам. Выставка открыта ежедневно, кроме среды. Работает с 11:00 до 17:00 (в будние дни) и с 11:00 до 18:00 (в выходные). Адрес: Пушкинская, 9.

До 2 августа в доме-музее Блещунова выставка мастера-резчика из Луганской области Вячеслава Козака под названием «Капсулы». Основой экспозиции станут традиционные украинские деревянные иконы. Выставочный проект родился как результат эмоционально тяжёлых встреч людей, которые в силу различных обстоятельств оказались по разные стороны фронта на Востоке Украины.

До 2 августа в Музее западного и восточного искусства персональная выставка художника Валерия Юхимова «Закрытие позднего голоцена». Представлены работы автора, выполненные в различных техниках, на разную тематику и с применением разных материалов. Сюжетами работ стали городские и загородные пейзажи.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

До 23 августа Музей современного искусства приглашает на выставку киевского художника Фёдора Тетянича «Безмежжя Я». На выставке одного из самых ярких представителей отечественного андеграунда будет представлено всестороннее наследие живописца, графика, скульптора и одного из первых перформеров в СССР. Впервые будут экспонированы работы из эротической серии художника, а центральной идеей выставки станет тема космоса. В рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы и видеопоказы. Начало в 12:00. Вход 40 грн.

До 24 августа в Одесском художественном музее грандиозный проект Юрия Сивирина «Чёрное зеркало». На выставке художника будут представлены резонансные работы, вдохновлённые шедеврами мировой художественной классики. Так, художник создал многоголовых медийных двойников известных художественных персонажей. Стоимость билетов -50-100 грн.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, «Одесса», Думская