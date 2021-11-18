В Одессе покажут оперу без отрицательных персонажей

В «Иоланте» нет ни одного отрицательного персонажа, зато её пронизывает идея всепобеждающей силы любви.

Сюжет оперы прост и вместе с тем полон метафор и мистической символики. События разворачиваются в тихой долине на юге Франции, где живёт слепая дочь короля Прованса Иоланта. Ей хорошо с отцом в уединении. Она не знает, что слепа, и весело проводит время с подругами, пока не чувствует непонятной тоски. В том, что Иоланта слепа, её отец, король Рене, видит наказание Господнее за свои грехи и чувствует себя виноватым перед дочерью.

Почти отчаявшись на прозрение Иоланты, он находит врача-мавра, который считает, что Иоланта должна сама стремиться к исцелению. Принцесса сможет вылечиться, только когда узнает свою слепоту. Король не хочет наносить дочери такой удар.

Но настоящим целителем оказывается любовь. Неожиданно в сад, где находится дворец Иоланты, попадают два юных рыцаря, один из которых, Водемон, влюбляется в девушку и рассказывает ей о том, как прекрасен мир вокруг неё. За это ему грозит смертная казнь: король предупреждает, что жизнь или смерть рыцаря зависят от того, прозреет ли Иоланта. Желание спасти рыцаря исцеляет принцессу.

Либретто Модеста Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене».

Участвуют солисты оперы, хор, миманс и оркестр театра.

Цена билетов от 50 до 410 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 20 ноября, суббота, 18:30.

Место проведения: Оперный театр

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