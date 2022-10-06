В Одесском областном драмтеатре премьера — «Мир тебе»

Говорят, что гордыня всегда прячется в тёмных глубинах нашей души и часто маскируется под самоотверженность и высокие идеалы. Но её яд узнается по её плодам, когда наше честолюбивое намерение оборачивается преступлением. И неизвестно, что страшнее – мрак в своей душе, или прощение от того, кого ты предал.

Такая тема будет звучать 9 октября, в воскресенье, в Одесском областном академическом драматическом театре во время постановки драматической поэмы «Мир тебе» по пьесе Леси Украинки «На поле крови».

Постановка в одном действии. Продолжительность 1 час 30 минут.

Начало в 18 часов.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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