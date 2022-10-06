В Измаиле чиновники безбожно крали деньги международной технической помощи

За хищение средств международной технической помощи на строительстве канализации в Измаиле будут судить 6 участников преступной группировки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Измаильского горсовета, который является депутатом этого совета, инженера управления капитального строительства городского совета, директора предприятия, выполнявшего работы по строительству и реконструкции городской канализации, и трёх их сообщников по факту служебного подлога, совершённого организованной группой, присвоение бюджетных средств в особо крупном размере и их легализации.

Следствием установлено, что сообщники с целью хищения средств существенно завысили стоимость материалов и объём выполненных работ. Сумма нанесённого местному бюджету ущерба составляет более 3,5 млн гривен.

«Указанные средства выделялись Украине для реализации совместной операционной программы Украина-Румыния 2014-2020, в пределах которой в Измаиле должны были построить 11 километров 226 метров канализационных сетей. Сегодня отвод канализационных стоков ведётся по аварийной ветке. Присвоенные миллионы дельцы легализовали под видом фиктивной закупки кровельных материалов у подставных фирм», — говорится в сообщении ведомства.

Прокурорами в рамках уголовного производства заявлен гражданский иск с целью возмещения ущерба, нанесённого территориальной общине.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Специализированной экологической прокуратурой Одесской областной прокуратуры инспектор одного из отделов рыбоохранного патруля Черноморского бассейнового управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства разоблачён на получении неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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