Одесская прокуратура борется за склоны на 13-й станции Большого фонтана

Прокуратура требует вернуть одесситам склоны на 13 станции Большого Фонтана и остановить незаконное строительство.

С таким иском обратилась Одесская областная прокуратура в Хозяйственный суд Одесской области.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в иске прокуроры требовали «устранить препятствия в распоряжении земельным участком площадью 0,3099 га стоимостью почти 53 млн грн, что находится в пределах прибрежной защитной полосы Чёрного моря, путём признании незаконными и отмене решений городского совета, признании недействительным договора аренды земельного участка и обязательства вернуть земельный участок к землям коммунальной собственности, находящуюся на склонах 13 ст. Большого Фонтана в Одессе».

«Постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 16.11.2020 по указанному иску наложен арест на земельный участок площадью 0,3099 га, запрещено осуществлять строительные работы и совершать действия по разделу, объединение земельного участка и тому подобное», — говорится в сообщении.

Основанием обращения прокуроров с иском в суд послужило допущение Одесским горсоветом нарушений требований земельного и водного законодательства о запрете передачи в частную собственность земельных участков, находящихся в нормативно определённых границах прибрежной защитной полосы Чёрного моря.

Такая позиция прокуратуры полностью согласуется с видением Европейского суда по правам человека по общественной значимости возвращения земель, расположенных в прибрежно-защитной полосе, в собственность государства.

Как сообщала Одесса News, областная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском, в котором требует устранить препятствия в распоряжении земельным участком площадью более 1 га стоимостью почти 170 млн гривен на склонах побережья Чёрного моря в пределах Одессы.