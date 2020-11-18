Военный тягач и микроавтобус не разминулись на одесской дороге

В Лиманском районе Одесской области столкнулись тягач, который транспортировал военную технику, и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Сведения об этом 17 ноября были внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.3 ст.425 УК Украины (Халатное отношение к военной службе), сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.



В результате ДТП пострадала пассажирка гражданского автомобиля, которую госпитализировали с переломами плеча, бедра и рёбер.

По информации прокуратуры, следствие проверяет версию о халатном отношении к военной службе должностных лиц одной из воинских частей Одесской области, непринятие ими мер, направленных на сопровождение негабаритной военной техники во время движения по автомобильной дороге, а также несоблюдение требований безопасности при эвакуации вооружения, что привело к столкновению.

В настоящее время назначены трасологическая и автотехническая экспертизы, а также исследуется причастность других лиц к совершению правонарушения.

Как сообщала Одесса News, 10 ноября водитель «Toyota», двигаясь по проспекту Небесной сотни в Одессе, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

Фото: Нацполиция Одесской области