Прошедший вторник ознаменовался четырьмя резонансными ДТП в Одессе и области

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Одессе и области 10 ноября: на проспектах Небесной сотни и Адмиральском, вблизи сёл Алтестово и Выгода Беляевского района.

Подробности этих ДТП освещаются на сайте Нацполиции в Одесской области.

Так, 10 ноября вечером водитель «Toyota», двигаясь по проспекту Небесной сотни в Одессе, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. По словам водителя, он пытался избежать столкновения с «BMW», водитель которого перед ДТП совершал манёвр — разворот влево. 50-летнего водителя задержали в Умани Хмельницкой области по месту проживания. Сейчас с обоими водителями проводятся процессуальные действия.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, её 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице.

Решается вопрос о правовой квалификации события.



Двумя часами ранее в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с участием двух легковых автомобилей вблизи села Алтестово Беляевского района, два человека погибли на месте происшествия, ещё трёх — госпитализировали.

По информации полиции, водитель «ВАЗа», в котором находилось пять человек, на участке сужения дорог не справился с управлением и въехал в легковушку «Hyundai». В результате аварии водитель и двое пассажиров «ВАЗа» получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Ещё два пассажира этого автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель иномарки не пострадал.



Беляевский отдел полиции в Одесской области также устанавливает причины другого ДТП в этом же районе, в котором погиб один человек. Вблизи с. Выгода водитель «Mazdа», не справившись с управлением, съехал с трассы в кювет, автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, погиб мгновенно.

32-летний водитель с женой, которая также была в автомобиле, место аварии покинули, однако полицейские их разыскали. Для установления факта употребления алкоголя водителя с внешними признаками опьянения направили на медицинское освидетельствование.



В Киевском районе Одессы в результате автомобильной аварии между «Chevrolet Aveo» и «Mercedes-Benz GLE», произошедшей на Адмиральском проспекте угол улицы Краснова, пассажирка «Chevrolet» от полученных травм скончалась в реанимационном отделении, ещё четверо пострадавших находятся в больнице.



По предварительным данным следственно-оперативной группы по ДТП Главного управления Нацполиции, 37-летний водитель «Mercedes-Benz GLE» выехал на красный сигнал светофора на перекрёсток, не предоставив преимущество в движении 32-летнему водителю «Chevrolet Aveo», в результате чего произошло столкновение машин.

По всем фактам ДТП начаты уголовные производства.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области