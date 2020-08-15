Одесский полицейский получит срок за требование взятки от американца

Одесский полицейский за вымогательство взятки у гражданина США предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, работники ведомства уже направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского управления патрульной полиции ГЧП Национальной полиции Украины, которого подозревают в коррупции (ч.3 ст.368 УК Украины).

Отмечается, что в ноябре 2019 года во время несения службы в составе полицейского автопатруля полицейский, угрожая привлечением к административной ответственности за нарушение требований соблюдения тишины в помещении и правил соблюдения дисциплины в ночное время, требовал и получил от гражданина Соединённых Штатов Америки взятку в сумме 6 тысяч гривен.

Неправомерные средства иностранец перечислил на банковскую карточку полицейского с помощью электронной платёжной системы, установленной на мобильном телефоне полицейского.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года перед судом предстанут два должностных лица Государственной миграционной службы в Одесской области и трое подрядчиков, которых подозревают в завладении бюджетными средствами.

Фото: пресс-служба прокуратуры в Одесской области