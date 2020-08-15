1 817 заболевших коронавирусом в Украине за сутки — новый антирекорд

В Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксированы 33 новых летальных случая. Всего в Украине зарегистрировано 2 044 смерти от COVID-19.

Выздоровели 633 человека за сутки, а всего — 47 430 пациентов.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской — 254, Черновицкой — 170, Львовской областях — 166 и в г.Киеве — 232.

Из представленной инфографики видно, как увеличивалось количество инфицированных COVID-19 в Украине за последнюю неделю.

В четырёх регионах заполненность больниц, определённых для лечения больных COVID-19, составляет уже 50%: Львовская, Черновицкая и Ривненская области, а также город Киев.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 31-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.