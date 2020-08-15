Количество умерших в мире от COVID-19 приближается к 800 тысячам

Всего в мире с начала пандемии COVID-19 из жизни ушли 763 381 человек (+5 935 за истекшие сутки).

По данным ресурса Worldometer , в тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 171 535 (+1 120), Бразилия — 106 571 (+1 007) и Мексика — 55 908 (+615).

Всего в мире зарегистрированы на утро 15 августа 21 357 771 случай заражения (+288 838 за сутки) коронавирусом, 14 151 295 (+231 151) переболевших коронавирусом выздоровели.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 476 266 (+60 600), Бразилия — 3 278 895 (+49 274) и Индия — 2 527 308 (+67 695). Украина занимает 31-е место.

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Как сообщала Одесса News, в Китае нашли вирус, который вызывает COVID-19, на упаковках замороженных морепродуктов.