Большинство стран Европы открыты для украинцев, привитых от COVID-19

Большинство стран Европы открыты для привитых от COVID-19 украинцев.

Об этом информирует в Facebook Министерство здравоохранения.

«Путешествовать в них можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на коронавирус SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Минздрав предлагает инфографику, из которой можно узнать, прививки какими вакцинами признают разные страны по состоянию на середину ноября.

В министерстве напоминают, что правила въезда в каждую отдельную страну постоянно меняются.

Перед поездкой необходимо проверять актуальную информацию для страны назначения и транзитных стран на специальном сайте МИД Украины.

Кстати. 18 ноября Совет ЕС объявил об очередном пересмотре перечня стран и территорий, с которыми правительствам стран Евросоюза рекомендуется постепенно отменять ограничения на поездки в условиях пандемии, и включил в этот список Индонезию, при этом Украина остаётся в «красной» зоне.

Как сообщала Одесса News. в ноябре 2021 года Совет ЕС объявил об исключении Украины и Сингапура из числа государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

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