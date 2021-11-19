Полиция предотвратила убийство Министра аграрной политики

Правоохранители задержали группу лиц, планировавших покушение на Министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский на брифинге, пишет Укринформ.

По его словам, покушение связано с деятельностью Лещенко в 2018 году (до его работы на государственных должностях). Заказчики покушения пытались отобрать у него имущество и выбить несуществующие долги.

«Этим гражданином (которого заказали, – ред.) был Роман Лещенко – министр украинского правительства», — сказал Монастырский, подчеркнув, что заказчиками были гражданка Украины и гражданин США.

По словам министра, ещё в августе в Департамент стратегических расследований Нацполиции поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого гражданина Украины. «Такая информация – она всегда проверяется на её реалистичность, целесообразность работы по этому направлению, и в этом случае была проведена оперативная комбинация, предусмотренная УПК Украины, которая называется «контроль за совершением преступления», – проинформировал Монастырский.

Он отметил, что заказчицу вывели на лицо, которое, по оперативному замыслу Нацполиции, выполняло роль киллера.

«И всё общение между заказчиком и киллером – это всё зафиксировано в рамках уголовного производства в рамках негласных следственно-розыскных действий. Также было зафиксировано, что, собственно, есть ещё один заказчик, это гражданин США, и он является основным заказчиком этого преступления», – подчеркнул глава МВД.

По его словам, Лещенко стал не первым объектом, убийство которого заказал этот гражданин США у подставного киллера.

В частности, утверждает Монастырский, он заказал ранее убийство гражданина, который был коллектором и «выбивал» долги в 2018 году из бизнес-партнёра этого гражданина США.

“За выбивание долгов были взяты 150 тысяч долларов, которые коллектор не вернул этому гражданину США, в результате чего последний принял решение его убить и осуществил такой заказ. Это было в отношении этого лица имитировано”, — сказал Монастырский. То есть, по его словам, было имитировано убийство этого коллектора, а в подтверждение заказчику сбросили фото, на котором было изображено мнимое «погребение» заказанного человека.

«Они (заказчики, – ред.) убедились в том, что действительно киллер реально выполняет заказ. И они обратились сразу за следующим заказом (на Лещенко, — ред)», — сказал глава МВД.

По данным министра, вечером в среду, 17 ноября, состоялась встреча заказчиков и киллера в ресторане, на которой полностью обсудили все детали этого заказа.

“Был предоставлен задаток в размере 20 тысяч долларов для совершения этого преступления, и гражданин США должен был уехать из Украины после этого, а преступление должно было быть совершено после того, как он уже будет на территории США. Поэтому было принято решение о задержании этого лица в порядке статьи 208 УПК Украины, проинформировано соответственно посольство США, и только после этого было сообщено самому потерпевшему, Роману Лещенко, о том, что в отношении него готовилось такое преступление”, — отметил глава МВД.

Кстати. Лещенко в декабре 2020 года был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины. До этого он был главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (с июня 2020 года), а также уполномоченным Президента по земельным вопросам (с октября 2019 года).

Как сообщала Одесса News, 21 октября 2021 года Роман Лещенко с рабочим визитом побывал в Одесской области.

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