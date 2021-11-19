В Одесской области погибла женщина из-за неосторожного обращения с огнём

Неосторожное обращение с огнём стало причиной гибели женщины во время пожара в в селе Первомайское, по улице Киевской, 28, Визирской территориальной общины Одесской области.

Такую причину смерти женщины озвучило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило 18 ноября в 13 часов 09 минут. Дежурный «102» проинформировал, что ориентировочно в полночь возникло возгорание деревянной кровати, постельного белья и документов в летней кухне на площади 3 м². Пожар потух сам по себе. Подразделения спасателей не вызывались.

На месте пожара обнаружена погибшая 84-летняя сестра хозяина дома.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 17 ноября в Южном, по улице Якорной, 9, сгорела бывшая база отдыха «Южная волна».

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