В Одессе на Королёва горел бар, а в Одесском районе — частный жилой дом

21 февраля в 12:14 от дежурного «102» одесским спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в селе Иваново Одесского района.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на месте пожара обнаружено обгоревшее тело хозяина дома. Ему было 63 года.

Отмечается, что пожар ликвидирован самозатуханием на площади 2 м2.

«В результате пожара уничтожены постельные принадлежности. Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения в постели погибшим. Подразделения ГСЧС не привлекались», — говорится в сообщении.

Ещё одна информация о пожаре в этот день была получена в 17:10 — горело кафе в Одессе, на улице Академика Королёва. По прибытию на место вызова установлено возгорание перекрытия и крыши отдельно стоящего одноэтажного здания кафе-бара.

«В 17:23 пожар локализован и в 17:31 ликвидирован на площади 50 м2. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 16 спасателей», — проинформировали в ГУ ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 20 февраля случился пожар в частном жилом доме на улице Гагарина в селе Антонюки Николаевской территориальной общины Березовского района, в результате которого погиб 43-летний мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod