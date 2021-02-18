Скончался Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актёра также неизвестны.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х закончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Актёр наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы».

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod