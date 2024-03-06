Ночью враг снова атаковал Одесский район ударными беспилотниками «Shahed-131/136»

Ночью враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками «Shahed-131/136».

Об этом в 9.28 сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Наши силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов. К счастью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Российские террористы в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населённым пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны», — говорится в сообщении.

Олег Кипер отметил, что «маневры дронов в жилых кварталах усложняли работу силам ПВО. В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе повреждён очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе».

Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян.

Одесса News информировала, что из-за специфики географического положения Одессы противовоздушной обороне не всегда удаётся перехватить все вражеские беспилотники и ракеты.

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