742-й день войны: ВСУ дали отпор врагу на Авдеевском направлении

Начались 742-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 6 марта, за прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. Всего враг нанёс 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Ночью 6 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed. По предварительной информации, силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов, в том числе в пределах Одесской области.

По данным Генштаба, военная ситуация в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) такая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг не вёл атак, на Лиманском направлении отбиты 6 штурмов, на Бахмутском — 2;

: на Купянском направлении враг не вёл атак, на Лиманском направлении отбиты 6 штурмов, на Бахмутском — 2; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Водяное Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении отражено 5 атак противника в районе Гуляйполя, Малиновки и Работиного Запорожской области;

: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Водяное Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении отражено 5 атак противника в районе Гуляйполя, Малиновки и Работиного Запорожской области; ОСГВ «Одесса«: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Одесса News информировала, что в прошедшие сутки подразделениями Главного управления разведки Минобороны поражён вражеский корабль «Сергей Котов».

На главном фото аэроразведчик 40-й АБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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