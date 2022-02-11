Венедиктова опровергла информацию об эвакуации архива на запад страны

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что она и её заместители работают в штатном режиме, и ОГП никуда не переезжает.

Об этом Венедиктова сказала в эфире программы «Право на власть».

«Я очень просто отвечу об этой «эвакуации». Я работаю в штатном режиме. Мои заместители работают в штатном режиме, и, конечно, все правоохранители работают в штатном режиме», — заявила она.

Комментируя распространённую в соцсетях информацию о том, будто из возглавляемого ею ведомства вывозят документы, Венедиктова сказала: «Вы понимаете, что в принципе Офис генерального прокурора всегда занимается определённой «селекцией» личных дел своих работников. И это обычная история. У нас сокращения, у нас проходили аттестации и т. д. Потому это была абсолютно штатная ситуация. Ни серверы наши никуда не переехали, ни мы никуда не переехали», — рассказала глава ОГП.

Ранее пользователь Facebook Владимир Бойко разместил в соцсети информацию о якобы эвакуации Офиса генерального прокурора. По его словам, «во Львов уже уехали общий архив, личные дела сотрудников и документация управления обеспечения охраны государственной тайны».

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе — личных дел работников и мест их хранения, и эти действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.

Как сообщала Одесса News, 29 января газета The Washington Post сообщила, что украинская разведка перемещает конфиденциальные документы из столицы страны в её западную часть.

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