729 дней войны: украинские воины за сутки отразили 64 атаки врага

Начались 729-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Состоянием на 6 утра 22 февраля, по оперативному сообщению в Facebook Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанёс 4 ракетных и 113 авиаударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Сегодняшней ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed, 8 из которых были уничтожены.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация такова:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг предпринял 3 попытки наступления в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении — 6 атак, на Бахмутском — 2. Все были отражены;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское. На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы на Донетчине. На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма на левобережье Днепра. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

Одесса News информировала, что ВСУ опровергли заявление министра обороны России Шойгу о якобы захвате села Крынки на левом берегу Днепра.

На главном фото боец 220-й МБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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