Зеленский по итогам поездки в Одессу: Юг мы никому не отдадим

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей поездки 18 июня в Николаевскую и Одесскую области выступил с видеообращением.

Видео и текст обращения публикуются на официальном сайте офиса Президента Украины.

«Возвращаюсь с юга – посетил сегодня наши передовые позиции в Николаевской области, посетил сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками, защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них – уверенное, и по глазам видно, что все они не сомневаются в нашей победе. Поблагодарил за службу, за защиту нашего государства. Поблагодарил родителей таких храбрых детей. Действительно очень крепких», — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил также, что «вручил награды лучшим. Вручил орден «Золотая Звезда» Герою Украины – полковнику Вадиму Сухаревскому, командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады».

«Юг мы никому не отдадим, всё свое вернём, и море будет украинским и безопасным», — подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также проинформировал, что «и в Николаеве, и в Одессе провёл совещания с нашими военными, со всеми должностными лицами, которые отвечают за оборону и обеспечение этих двух областей. Заслушал доклады относительно разрушений, которые области получили от российских ударов. Потери – значительные. Многие жилые дома разрушены, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, которые потеряли близких. А всё разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить».

«Предметно прошлись по экономической ситуации, по работе аграрного сектора. Обсудили безопасность наших портов и возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция – чёткая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает всё возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы», — акцентировал внимание Президент.

Зеленский также сообщил, что в Николаеве и Одессе посетил городские больницы. «Поблагодарил врачей, медицинских сестричек – они просто наши герои. В канун Дня медика поздравил с профессиональным праздником. Пообщался с нашими защитниками, ранеными в боях.

«Главные мои впечатления сегодня – абсолютная гордость за наших людей. Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!», — резюмировал в своём видеообращении Владимир Зеленский.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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