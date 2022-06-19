Доставка суши на дом от ресторана Roll-Club в Харькове 

Японская кухня всего за несколько лет успела завоевать благосклонность миллионов украинцев. Ресторан Roll Club Asia, расположенный в самом центре Харькова, точно знает, какими должны быть качественные роллы и суши.

Над созданием кулинарных шедевров ежедневно работает команда опытных поваров, а доставка производится в кратчайшие сроки по всему городу на тематическом транспорте – классическом азиатском тук-туке. В процессе готовки используются только качественные ингредиенты, баланс которых в каждом блюде идеален.

История Roll Club

Харьковская доставка суши берёт своё начало из небольшого городка Чугуева. Именно там несколько лет назад команда из троих парней решила начать собственное дело – и подошла к процессу максимально ответственно. Пока один из них работал на кухне, второй развозил заказы, а третий – занимался рекламой.

Упорный труд позволили создателям ресторана переехать в Харьков и открыть первую кухню, из которой по городу разлеталась доставка роллов. Дальше были точки на фудкортах в торговых центрах, а три года назад мир увидел настоящий ресторан с уникальным оформлением и ценностями. На сегодняшний день в городе функционирует 6 точек и 4 большие кухни.

Roll Club Asia – это яркий пример того, как выглядит путь к мечте. Никто не обещал, что будет легко, но конечный результат стоил всех приложенных усилий.

Почему стоит выбрать Roll Club

Главная ценность любого ресторана – это его гости. В заведении ценят каждого клиента, поэтому предлагают харьковчанам и гостям города воспользоваться такими преимуществами сотрудничества:

Постоянные заказчики подключаются к системе лояльности, которая предусматривает скидку в 3 или 5%.

В моменты загруженности на кухне (чаще всего, в праздничные дни) клиенты получают честную информацию о том, сколько времени понадобится на приготовление заказа.

Вес и состав каждого блюда указан в меню. При необходимости гости могут добавлять или убирать определённые ингредиенты, регулировать остроту.

В ресторане есть блюда для вегетарианцев, а также детское меню.

Любые конфликты и недоразумения решаются на месте. Если курьер перепутал заказ, то блюдо заменят или возместят разницу в стоимости.

Ассортимент блюд в Roll Club в Харькове

Меню создано людьми и для людей, поэтому постоянно меняется и модернизируется. Сотрудники отслеживают, какие позиции нравятся гостям больше всего, и на их основе создаются новые кулинарные изыски. Среди нестандартных позиций внимания заслуживают:

Суши-сет «Тремпель» — харьковское название , которое передаёт колорит города и его жителей.

, которое передаёт колорит города и его жителей. Суши-сет «Мрия» и ролл «Байрактар» совместили в себе классический японский вкус и огромный патриотизм украинцев.

Большой выбор блюд, помимо классических японских роллов и суши, также включает в себя пиццу, шаурму, лапшу, супы, салаты, боулы, соусы и десерты. Благодаря этому каждый клиент имеет возможность выбрать то, что придётся ему по душе, и наслаждаться качественной пищей дома, на работе или в стенах заведения.

Как сделать и оплатить заказ суши на дом

Заказать суши и роллы домой не сложно. Для этого необходимо зайти на сайт ресторана Roll Club и добавить нужные позиции из меню в корзину. После этого перейдите на вкладку оформления заказа.

В открывшемся окне необходимо ввести следующую информацию – имя, телефон, e-mail, выбрать тип доставки (курьером или самовывоз), указать адрес и способ оплаты (наличными или онлайн на сайте), а также, при необходимости, добавить комментарии к заказу. Обратите внимание, что минимальная сумма для доставки суши по городу – 250 гривен.