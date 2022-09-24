Одесская Госпродпотребслужба: В кукурузных чипсах обнаружены ядовитые вещества

В адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам об обнаружении тропановых алкалоидов в кукурузных чипсах.

Продукт экспортировался из Германии (производитель: Alnatura Produktions — und Handels GmbH, Germany) в Украину, — сообщает в Telegram ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что получателем кукурузных чипсов были ООО «Бюро вин» (ул. Мечникова, 9, г. Киев, 01021) и ООО «ТС Плюс» (ул. Краснова, 27, г. Киев, 03115).

Служ,а предупреждает о возможности реализации этих чипсов на территории Одесской области и обращается к операторам с требованием изъять указанный продукт из обращения, сообщив об этом в Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Для справки. Тропановые алкалоиды – природные соединения, содержащиеся, в частности, в белене, терновнике и паслёне. Могут привести к временным проблемам со здоровьем — сонливости, головной боли и тошноте. Это не опасно для жизни, однако в течение определённого времени может вызвать сильный дискомфорт.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году лидерами среди фальсификата в Одесской области были молочные продукты.

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