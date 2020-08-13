В Одессе выступал театр на корабле из Германии

В Одессе выступала театральная труппа, прибывшая на корабле из Германии.

Об этом сообщал Культурометр.

Прибыв на театральном корабле, независимый театр из Германии показал спектакль по мотивам «Одиссеи» Гомера.

Отмечается, что труппа театра Грандроу построила свой театральный корабль в Берлине и по рекам отправилась в собственную Одиссею к Чёрному морю, давая в крупных городах спектакли по мотивам «Одиссеи» Гомера. Постановки ставят вместе с местными артистами, музыкантами и актёрами. Спектакли разворачиваются на корабле, побережье и улицах каждого города, а смотреть их можно с помощью стрим-трансляции. Этакий симбиоз перформанса, театра и кино — проект называется Esperantos Water Culture.

В Одессе вместо мифической фигуры Одиссея, который вынужден участвовать в Троянской войне, главным героем пьесы стала Женщина, борющаяся за свою независимость и личную свободу выбора, по имени Одесса. Она бежит от насилия, бросает мужа и встречает на своём пути циклопа в современном обличьи, нимф-мужчин и других классических, но современных персонажей. Её личная Одиссея бросает вызовы обществу и культуре, движимой мужчинами. Но оправдана ли эта жертва и какое будущее ждёт ребёнка Одессы?

«Esperantos Water Culture — это деятельность, связанная с искусством и охраной воды, и объединяет людей, — объяснил арт-директор проекта Виктор Эдуард. — Мы — международная открытая команда, построили наш катамаран Esperantos как некоммерческий проект и путешествуем из Центральной Европы в Африку. В 2020 мы находимся в 4-м сезоне и движемся от 0 км Дуная (Румыния) в Одессу, обратно в Болгарию, проезжая Стамбул и Эндунг в Греции.

Наше видение состоит в том, чтобы объединить экологический мониторинг речных экосистем с различными культурными и политическими мероприятиями на лодке. Эсперантос служит сценой для театра, концертов, чтений, бесед или представлений, приглашая публику приблизиться к воде. Мы всегда стараемся работать с местными артистами, чтобы вместе создать вдохновляющий вечер. Esperantos Water Culture — это то, что объединяет искусство, охрану воды и людей!».

Трансляция спектакля шла в арт-кафе «Дома клоунов» «Мана-Мана». Здесь же состоится и финал представления. Артисты рассказали историю своей собственной кино-театральной Одиссеи нашего времени на корабле, который они построили сами.

Как сообщала Одесса News, 16 августа Национальный одесский филармонический оркестр и маэстро Хобарт Эрл планируют провести необыкновенную бесплатную онлайн-трансляцию.