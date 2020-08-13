Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой 17 октября

Обладатель боксёрских титулов WBA, WBO и WBC Franchise в лёгком весе спортсмен из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко и чемпион IBF американец Теофимо Лопес подписали контракт на бой.

Об этом сообщает XSPORT.

Бой состоится 17 октября. Его будет транслировать ESPN.

Отмечается, что команда американца долго вела переговоры с промоутерами из Top Rank, чтобы повысить свой гонорар. Лопесу это всё же удалось. Вместо ранее предложенных 1,25 миллиона долларов он заработает 1,5 миллиона долларов. Гонорар Ломаченко уменьшился на соответствующую сумму – с 3,5 миллионов он стал 3,25 миллиона.

Как сообщала Одесса News, ранее планировалось проведение поединка 3 октября в Лас-Вегасе.