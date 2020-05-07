Ломаченко и Усик после съёмок российского фильма попали в базу «Миротворца»

Украинский боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области лёгкого веса Василий Ломаченко и супертяжеловес Александр Усик попали в базу «Миротворца» после участия в съёмках российского фильма о церкви «Здравствуй, брат! Христос воскресе».

Боксёров обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России.

Данные боксёров поместили в раздел «Чистилище». Это база людей, которые по мнению участников проекта, осуществляли антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

Youtube-канал монастыря «Корсунская пустынь» (находится в Орловской области России) опубликовал фильм «Здравствуй, брат! Христос воскресе», в котором снялись звёздные украинские боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик.

В фильме Ломаченко, в частности, сказал: «У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной», — рассказал Ломаченко.

«Мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, у меня не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, это граница какая–то. Я всё время думал, что мы единый народ… А сегодня нам пытаются подменить все принципы», — подчеркнул спортсмен.

Василий Ломаченко разместил также видеоролик с фильмом на своей странице в Facebook.

Как сообщала Одесса News, в апреле депутата Одесского горсовета Ирину Куценко (Есенович) внесли в базу «Миротворца» за призывы в соцсети прийти в церковь на Пасху.