Как в Одессе отметят День Победы

День памяти и примирения и 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне в Одессе отметят в условиях карантина.

Как сообщает официальный сайт города, в связи с карантинными ограничениями, установленными Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Одессе ограничено проведение массовых мероприятий, в том числе по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Однако и в условиях карантина в Одессе почтят память погибших и подвиг Украинского народа в борьбе за свободу во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

8 и 9 мая в 10:00 состоится общегородская минута молчания в память о защитниках Украины всех времён.

Возложение цветочных композиций (венков, корзин и т.п.) состоится:

8 и 9 мая — к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко;

9 мая — к мемориалу «Крылья Победы» на пл. Десятого апреля и траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с катера Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Одесская мэрия призывает представителей общественных организаций, всех одесситов соблюдать ограничительные противоэпидемические меры и не допускать массового скопления, в частности, в местах традиционного возложения цветов.

Как сообщала Одесса News, Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая из-за карантинных ограничений проводиться не будут.