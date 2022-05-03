Путин может официально объявить войну Украине 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью Дня победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в войне против Украины, либо перейти к эскалации боевых действий, либо и то, и другое.

Сейчас западные чиновники начали рассматривать один сценарий, согласно которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая, подчёркивает CNN.

Как считают журналисты, официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения. Кроме того, согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывников, в которых Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 2 мая, что есть «веские основания полагать, что россияне сделают всё возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

Прайс добавил, что «было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась случаем Дня Победы для объявления войны». По его мнению, на такой шаг РФ готова пойти для объявления официальной мобилизации, которая сейчас невозможна, так как это покажет миру, что военные усилия РФ терпят неудачу.

Как известно, официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют «специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины».

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