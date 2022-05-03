3 мая над Одесской и Николаевской областями сбили 2 беспилотника врага

Над Одесской и Николаевской сегодня утром, 3 мая, были уничтожены две вражеские цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Юг».

Отмечается, что в целях проведения воздушной разведки враг продолжает применение БПЛА разных модификаций, которые ВСУ точно уничтожают.

Так, воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Юг» Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины уничтожены в Одесской и Николаевской областях российские беспилотники «Форпост» и «Орлан-10, соответственно.

Как сообщала Одесса News, военный моряк Дмитрий из Измаила сбил ракетой ПЗРК «Игла» вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34 во время ракетных обстрелов территории Одесской области.

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