На админгранице Донецкой и Харьковской областей поднят украинский флаг

На стеле на административной границе Донецкой и Харьковской областей подняли украинский флаг.

Об этом 20 сентября сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Благодаря нашим Вооружённым силам этот участок трассы Киев – Харьков – Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован смертоносным железом. Здесь ещё недавно велись упорные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля», – написал он.

Кириленко сообщил, что вместе с первым заместителем министра внутренних дел Евгением Ениным и главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергеем Круком выехали на место, чтобы оценить масштабы работ по разминированию, которые нужно будет выполнить.

Как сообщала Одесса News, в начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль сотни населённых пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населённых пунктов Купянского и Изюмского районов.

16 сентября в Офисе Президента сообщали, что в Харьковской области деоккупирован 421 населённый пункт.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. ВСУ форсировали приток Северского Донца — реку Оскол, взяв под контроль оба её берега.

Фото: Донецкая ОВА

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